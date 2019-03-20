Оккупация Крыма: в Латвии закрыли российскую выставку об аннексии полуострова

В Латвии закрыли выставку, посвященную захвату полуострова Россией, фото: Корреспондент.net

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В латвийском городе Даугавпилсе закрыли выставку «Крымская весна. Пять лет в родной гавани».

Эта выставка была открыта по инициативе генконсульства РФ в помещении местного филиала Русского общества Латвии.

Однако после вмешательства Министерства иностранных дел Латвии ее закрыли, сообщает издание Delfi со ссылкой на газету Latvijas avīze.

«Позиция МИД относительно незаконной аннексии Крыма Россией хорошо известна и была повторена снова на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет после так называемого референдума. В связи с этим случаем Министерство иностранных дел осуществило необходимые дипломатические действия», — заявила представитель МИД Латвии Янис Бирс.

Мэр города Андрей Елксниньш заявил журналистам, что не был проинформирован о проведении этой выставки.

По мнению местных активистов, не случайно местом проведения выставки выбран именно Даугавпилс, который считается одной из самых уязвимых точек Латвии в сценарии гибридной агрессии России.

Даугавпилс — второй по величине город Латвии. По данным переписи 2011 года, русские составляют более 53% его населения.

Напомним, сегодня в Госдуме РФ заявили о создании парламентской комиссии, которая займется вычислением размера «убытков», якобы нанесенных оккупированному Крыму Украиной за 23 года — с момента провозглашения независимости до захвата полуострова Россией в 2014 году.