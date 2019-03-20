В РФ продолжают грезить компенсациями за Крым, фото: comments.ua

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня заявил о создании в нижней палате российского парламента рабочей группы, которая определит размер «ущерба», якобы нанесенного экономике оккупированного Крыма действиями властей Украины за 23 года — с момента провозглашения независимости до российской агрессии в 2014 году.

Группу возглавит первый вице-спикер Думы Иван Мельников, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Володина, для определения «вреда и ущерба» российские депутаты привлекут «экономистов, ученых академии наук», после чего будет создан итоговый документ.

Впервые о планах получить через европейские структуры компенсацию от Украины за состояние экономики оккупированного Крыма Володин заявил 15 марта во время мероприятий, посвященных пятой годовщине захвата полуострова Россией. По его мнению, Россия может также попытаться добиться получения денег от поддерживающего Украину Евросоюза.

Напомним, осенью 2016 года в Госдуме РФ заявляли о требованиях к Украине компенсировать убытки оккупированного полуострова, вызванные отключением от электроснабжения с материка.