Россия оккупировала Крым в 2014 году, фото: Twitter

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В Госдуме РФ решили переложить ответственность за состояние экономики оккупированного Крыма на Украину и Евросоюз.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, находясь сегодня в аннексированном Севастополе, заявил, что Украина должна «возместить» Крыму убытки, якобы нанесенные за более чем два десятилетия со времен провозглашения независимости, сообщает «Интерфакс».

Глава российского парламента призвал безотлагательно начать подсчитывать «убытки» за «разрушенную экономику» и якобы нарушения прав жителей полуострова, чтобы впоследствии пытаться взыскать с Украины компенсации через европейские структуры.

По мнению Володина, Россия может добиваться получения денег и от Евросоюза, который поддерживает Украину.

«Надо посчитать, сколько Украина должна, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут», — считает Володин.

Напомним, в прошлом году в оккупированном Крыму вследствие отсутствия подачи воды с материковой Украины погибло более 70% растительности. В Министерстве по вопросам оккупированных территорий Украины отмечают, что степная часть Крыма полностью засыхает.