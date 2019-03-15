Британия и Франция отреагировали на теракт в Новой Зеландии усилением охраны религиозных объектов. Иллюстрационное фото: Life

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Жестокое нападение на две мечети в Новой Зеландии, которое унесло жизни по меньшей мере 49 человек, получило отклик в мире. Власти Франции и Великобритании заявили об усилении мер безопасности.

Территорию вокруг религиозных объектов на постоянной основе будут охранять специальные патрули. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в своем официальном аккаунте в Twitter.

Во Франции находится крупнейшее мусульманское меньшинство в Западной Европе и страна подвергалась нападениям исламистов в 2015—2016 годах.

Об аналогичном решении по усилению мер безопасности в Великобритании заявил руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Чудовищный теракт произошел 15 марта в двух мечетях во время пятничной молитвы в Новой Зеландии в городах Крайстчерч и Линвуд. Зайдя в здание мечети, террорист начал стрелять во всех подряд. В результате нападения погибли по меньшей мере 49 человек и примерно столько же получили ранения.

Свое нападение боевик транслировал в соцсети, а для убийства мусульман привез в своем минивэне целый арсенал оружия. Уже задержаны четверо подозреваемых в причастности к преступлению, среди них одна женщина. Одному из задержанных сообщили о подозрении в убийстве и уже завтра он предстанет перед судом.

Как ранее сообщал «Ракурс», одного из террористов в Новой Зеландии задержали в поясе смертника.