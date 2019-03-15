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Из межзвездных тел могут образовываться планеты. Фото: VistaNews.ru

Планеты могут образовываться из межзвездных тел — ученые

15 мар 2019, 13:55
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Из межзвездных тел могут образовываться новые планеты. К таким выводам пришли ученые Германии и Великобритании.

Ученые Сюзанна Фальцнер и Мишель Баннистер высказали подобные предположения после того, как обнаружили и исследовали межзвездный объект 1I/Оумуамуа, сообщает Naked Science.

На данный момент обнаружено лишь одно межзвездное тело, однако, согласно предположениям ученых, их в Галактике в разы больше. Астрономы предполагают, что из таких межзвездных тел могут образовываться планеты.

Само межзвездное тело образуется в результате откола от материнской звезды. После попадания в галактики, где только происходит процесс образования планет, межзвездные объекты могут служить основами для роста новых космических объектов.

Однако ученые не говорят прямо, что Земля образовалась из тела, подобного Оумуамуа, хотя не исключают вероятности, что внутри планет Солнечной Галактики может находится Оумуамуа.


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