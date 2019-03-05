Так может выглядеть планета-сирота, фото: NASA

https://racurs.ua/n119001-v-galaktike-mojet-byt-znachitelno-bolshe-planet-sirot-chem-schitalos-uchenye.html

Racurs.ua

Количество так называемых планет-сирот, не связанных с какой-либо звездой, самостоятельно дрейфующих пространствами нашей Галактики, может быть значительно больше, чем считалось ранее.

Хотя пока таких планет известно лишь 20, что значительно меньше, чем 3917 уже открытых экзопланет в планетарных системах у других звезд, последние исследования показывают, что истинное соотношение между этими двумя группами планет может не столь разительно отличаться, сообщает издание Science Alert.

На такие мысли наводят результаты проведенного астрономами из нидерландского Университета Лейдена математического моделирования Трапеции Ориона — открытого еще Галилео Галилеем в XVII в. кластера молодых звезд в центре Туманности Ориона.

Пять сотен звезд, похожих на Солнце, были смоделированы с планетарными системами, в каждую из которых входили четыре, пять или шесть планет — всего 2522 планеты, с массами в диапазоне от трех раз больше, чем Земля, до 130 раз больше массы Юпитера (это размер коричневого карлика, промежуточного объекта между звездами и газовыми планетами-гигантами).

Из этих планет 357 (16,5%) стали несвязанными со своими системами в течение 11 млн лет после формирования и отправились в самостоятельное путешествие. Некоторые остались в кластере, а пять были захвачены другими планетарными системами, но 282 — большинство планет — полностью оставили звездное скопление.

Интересно, что 75 из 2522 столкнулись со своей звездой, а 34 планеты столкнулись с другой планетой.

Кроме того, ученые обнаружили, что масса планеты вряд ли повлияет на вероятность того, будет ли она выброшена из системы. То есть, планеты-сироты, вероятно, имеют ту же гамму размеров, что и планеты, связанные с планетарными системами.

Если показатель в 16,5% можно широко экстраполировать на весь Млечный Путь (что возможно, поскольку Трапеция Ориона является довольно типичными звездными яслями), то существует по меньшей мере 16,5 млрд планет-сирот в нашей галактике, где, как считают ученые, по меньшей мере 100 млрд планет.

Напомним, ученые недавно разыскали давно потерянного близнеца нашего Солнца.