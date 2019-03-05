Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кадр из трейлера «Игры престолов», фото: YouTube

Появился первый официальный трейлер последнего сезона «Игры престолов» (ВИДЕО)

5 мар 2019, 20:37
999

Сегодня телеканал HBO обнародовал первый официальный трейлер последнего восьмого сезона популярного фэнтезийного сериала на средневековую тематику «Игра престолов», снятого по мотивам цикла романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».

Продолжительность трейлера составляет две минуты, за это время можно увидеть большинство главных героев сериала. До этого, с декабря 2018 года, HBO радовал поклонников «Игры престолов» лишь небольшими тизерами и одиночными кадрами.

Всего в новом сезоне будет только шесть эпизодов, которые будут рассказывать о заключительных события длительной борьбы за Железный трон и войны с Королем Ночи и его армией мертвых. Такое количество серий связано с тем, что материала для адаптации в более привычный десятисерийный формат не хватает. С другой стороны, бюджет каждой серии будет больше.

Сюжет восьмого сезона будет опережать сюжет имеющихся книг цикла «Песнь льда и пламени», которую Мартин планирует завершить уже после выхода сериала.

Премьера сезона состоится на телеканале HBO 14 апреля.

Напомним, официально восьмой сезон «Игры престолов» был анонсирован более года назад.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...