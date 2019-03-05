Появился первый официальный трейлер последнего сезона «Игры престолов» (ВИДЕО)

Кадр из трейлера «Игры престолов», фото: YouTube

https://racurs.ua/n119000-poyavilsya-pervyy-oficialnyy-treyler-poslednego-sezona-igry-prestolov-video.html

Racurs.ua

Сегодня телеканал HBO обнародовал первый официальный трейлер последнего восьмого сезона популярного фэнтезийного сериала на средневековую тематику «Игра престолов», снятого по мотивам цикла романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».

Продолжительность трейлера составляет две минуты, за это время можно увидеть большинство главных героев сериала. До этого, с декабря 2018 года, HBO радовал поклонников «Игры престолов» лишь небольшими тизерами и одиночными кадрами.

Всего в новом сезоне будет только шесть эпизодов, которые будут рассказывать о заключительных события длительной борьбы за Железный трон и войны с Королем Ночи и его армией мертвых. Такое количество серий связано с тем, что материала для адаптации в более привычный десятисерийный формат не хватает. С другой стороны, бюджет каждой серии будет больше.

Сюжет восьмого сезона будет опережать сюжет имеющихся книг цикла «Песнь льда и пламени», которую Мартин планирует завершить уже после выхода сериала.

Премьера сезона состоится на телеканале HBO 14 апреля.

Напомним, официально восьмой сезон «Игры престолов» был анонсирован более года назад.