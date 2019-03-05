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Кадр из трейлера «Игры престолов», фото: YouTube
Появился первый официальный трейлер последнего сезона «Игры престолов» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119000-poyavilsya-pervyy-oficialnyy-treyler-poslednego-sezona-igry-prestolov-video.htmlRacurs.ua
Сегодня телеканал HBO обнародовал первый официальный трейлер последнего восьмого сезона популярного фэнтезийного сериала на средневековую тематику «Игра престолов», снятого по мотивам цикла романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».
Продолжительность трейлера составляет две минуты, за это время можно увидеть большинство главных героев сериала. До этого, с декабря 2018 года, HBO радовал поклонников «Игры престолов» лишь небольшими тизерами и одиночными кадрами.
Всего в новом сезоне будет только шесть эпизодов, которые будут рассказывать о заключительных события длительной борьбы за Железный трон и войны с Королем Ночи и его армией мертвых. Такое количество серий связано с тем, что материала для адаптации в более привычный десятисерийный формат не хватает. С другой стороны, бюджет каждой серии будет больше.
Сюжет восьмого сезона будет опережать сюжет имеющихся книг цикла «Песнь льда и пламени», которую Мартин планирует завершить уже после выхода сериала.
Премьера сезона состоится на телеканале HBO 14 апреля.
Напомним, официально восьмой сезон «Игры престолов» был анонсирован более года назад.
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