Главные новости за 5 марта: убийство в Киеве, страсти вокруг «Укроборонпрома», прогресс в лечении ВИЧ

Сегодня в Киеве произошло резонансное убийство, фото: Национальная полиция

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Сегодня в 11.15 во дворе дома на улице Флоренции в Днепровском районе Киева возле метро «Левобережная» произошло убийство с применением огнестрельного оружия. Убитый сидел в своем «Мерседесе», когда к нему подошел неизвестный и выстрелил. Впоследствии бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что погибший был свидетелем по резонансному делу «бриллиантовых прокуроров», однако в Генпрокуратуре эту информацию опровергают.

После обнародования вчера вечером еще одного материала издания Bihus.info о хищениях в оборонной сфере, на этот раз при закупке компонентов для авиатехники, НАБУ открыло очередное уголовное производство. В то же время, один из фигурантов журналистского материала — сын заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь подал иск против журналистов о защите чести и достоинства.

Похоже, медики достигли значительного прогресса в лечении одного из самых известных заболеваний современности — вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Медики вылечили британца, у которого ВИЧ диагностировали в 2003 году. Это уже второй пациент, которому удалось преодолеть ВИЧ, так что, вероятно, ученые нашли способ борьбы с болезнью.

Журнал Forbes обновляет свой список самых богатых людей. Полного топ-лист пока еще нет, однако уже названы самые богатые мужчина и женщина.