Феноменальный успех науки, фото — PBS

https://racurs.ua/n118958-mediki-vo-vtoroy-raz-vylechili-cheloveka-s-vich-issledovanie.html

Racurs.ua

Во второй раз в истории медицины врачи вылечили человека от вируса иммунодефицита (ВИЧ). Результаты соответствующего исследования будут опубликованы в журнале Nature, сообщает 5 марта CNN.

Пациент достиг длительной ремиссии вируса иммунодефицита, которая длится уже более 1,5 года. Этого человека назвали в исследовании «лондонским пациентом». Он уже не принимает антиретровирусные препараты.

Впервые аналогичных результатов достигли 10 лет назад с так называемым «берлинским пациентом». Обеих больных ВИЧ лечили с помощью стволовых клеток, полученных от доноров с редкой генетической мутацией (CCR5-delta 32). Носители таких клеток резистентны к ВИЧ.

Ученые решили проверить результаты лечения, достигнутые на «берлинском пациенте», и применили аналогичный метод на «лондонском». Оказалось, что успех десятилетней давности не был аномалией. «Эти подходы действительно уничтожили ВИЧ у двух человек», — сообщил Равиндра Гупта, главный автор исследования и профессор Университетского колледжа Лондона.

Медики вылечили британца, у которого ВИЧ диагностировали в 2003 году. Он начал антиретровирусную терапию семь лет назад. Ему пришлось временно приостановить ее, чтобы пройти еще и курс химиотерапии. В 2016 году пациенту трансплантировали стволовые клетки. Он лечился с помощью этого метода еще полтора года и, чтобы проверить результаты, прервал лечение 18 месяцев назад. С тех пор анализы не обнаруживают вирус в достаточном для распознания количестве.

Врач Гупта сообщил, что метод, с помощью которого достигнуто феноменального успеха, подходит не всем пациентам, но дает надежду на разработку новых стратегий лечения.

В мире сейчас живет более 37 млн ​​человек с ВИЧ. В ноябре 2018 года «Ракурс» сообщал, что первые генномодифицированные близнецы с устойчивостью к ВИЧ родились в Китае. Их называют первыми в мире CRISPR-детьми с измененными генами.