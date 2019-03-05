От кори умер младенец в Хмельницкой области. Фото: Волинські Новини

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От кори умер младенец в Хмельницкой области. На момент смерти ребенку было всего 25 дней.

С начала 2019 года от кори умерли уже десять человек, среди которых трое детей, сообщает пресс-служба Минздрава.

В то же время в ведомстве отмечают, что уровень заболеваемости корью за предыдущую неделю уменьшился. В течение последней недели февраля корью заболели 2524 человека, из которых 1230 взрослых и 1312 детей.

Вспышка болезни зафиксирована во Львовской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой областях и городе Киеве. С 28 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года корью заболели более 26 тыс. человек в Украине. За период вспышки болезни умер 31 человек.

В Минздраве отмечают, что во Львовской области продолжается спецоперация по вакцинации школьников, подобные мероприятия проводятся и в Винницкой области.