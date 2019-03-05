Связь между пародонтитом и вероятностью заболевания раком выявили ученые. Фото: azertac

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Связь между пародонтитом и вероятностью заболевания раком выявили ученые Колумбийского университета США. Исследователи выявили бактерию, которая способствует разрушению зубов, а также ускоряет рост раковых клеток.

Согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что белок аннексин A1 стимулирует рост злокачественной опухоли, а также отсутствует в культуре здоровых клеток толстой кишки, сообщает MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что уменьшение активности белка мешало активизироваться бактерии Fusobacterium nucleatum, которая способствует развитию рака, таким образом, замедляя развитие раковых образований.

После этого ученые проанализировали анализы почти 500 пациентов с первичным раком кишечника. Во всех случаях была зафиксирована повышенная активность аннексина А1, вне зависимости от пола и возраста.

На данный момент ученые работают над созданием методики по выявлению агрессивных форм рака с использованием белка аннексина А1 как биомаркера, а также разрабатывают лекарства, направленные на уменьшение активности белка.