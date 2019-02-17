Повышающий риск рака продукт назвали ученые. Фото: Функциональный образ жизни

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Повышающий риск рака продукт назвали ученые. В ходе исследований выяснилось, что чрезмерное употребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы повышает вероятность возникновения рака.

Исследователи Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США провели эксперимент над группой мышей, а его результаты опубликовали в журнале Cancer Research, сообщает «Газета.ру».

Грызунов разделили на две группы, одним давали сахарозу, другие сидели на диете без сахара. Впоследствии у мышей первой группы начала быстро расти опухоль из-за повышения уровня сахара в крови. К тому же, из-за употребления кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы у грызунов из первой группы начали развиваться метастазы в легких.

Согласно исследованиям ученых, этот эффект был вызван повышением уровня 12-гидроксид эйкозатетраеновой кислоты.

Также исследователи отметили, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы может входить в состав многих продуктов, таких как: мороженное, конфеты, варенье, выпечка. В связи с этим ученые предлагают заменять сладости фруктами, а столовый сахар — медом.