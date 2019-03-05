Застреленный сегодня в Киеве водитель «Мерседеса» был свидетелем по громкому делу, скриншот видео

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Racurs.ua

Застреленный 5 марта в Днепровском районе Киева водитель «Мерседеса» был свидетелем по делу так называемых «бриллиантовых прокуроров».

Об этом в Фейсбук сообщил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. Он в свое время вел следствие по делу. Киселев — бывший владелец завода ювелирных изделий.

«Убитый Киселев когда-то узнал свои бриллианты в громком деле „бриллиантовых прокуроров“. С его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя прокурора Киевской области Корнийца, исчезли и несколько миллионов долларов и десяток килограммов золота. В показаниях Киселев называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и замминистра МВД», — сообщил Сакварелидзе.

По словам бывшего заместителя генпрокурора, дело по самому Киселеву закрыли в обмен на то, что он забудет об украденных во время обыска наличных и золоте.

Другой экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что Киселев узнал свои бриллианты у прокурора Корнийца и дал соответствующие показания в прокуратуре.

Источники издания в МВД подтвердили, что убитый в Днепровском районе Киева мужчина является Сергеем Киселевым.

Как известно, прокуроры Корниець и Шапакин были задержаны при получении взятки 5 июля 2015 года. Во время обысков у экс-чиновников изъяли около 500 тыс. долл., драгоценности и автомат Калашникова.