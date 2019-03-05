Выполнение Украиной решений ЕСПЧ: законопроект пять раз безрезультатно выносили на рассмотрение Рады / Фото: Council of Europe

https://racurs.ua/n118987-vypolnenie-ukrainoy-resheniy-espch-zakonoproekt-pyat-raz-bezrezultatno-vynosili-na-rassmotrenie.html

Racurs.ua

В Министерстве юстиции отметили, что украинская сторона своевременно выплачивает денежные компенсации, которые предусмотрены решением Европейского суда по правам человека. В то же время, бывают ситуации, когда для выполнения решения ЕСПЧ требуется изменение действующего законодательства.

«Очень медленно у нас происходят какие-либо изменения, особенно если они не направлены на политические горячие цели», — отметил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, пишет «Цензор.НЕТ».

Он рассказал, что один из законопроектов Минюст подготовил совместно с депутатами после беспрецедентного решения ЕСПЧ по делу «Бурмич против Украины», которое объединило более 12,1 тыс. жалоб в один кейс. Тогда ЕСПЧ признал государство виновным в невыполнении решений национальных судов.

«Этот законопроект позволяет широкому кругу лиц обращаться в специальную казначейскую программу для выполнения решений национальных судов, а также несколько меняет порядок начисления компенсаций за длительное невыполнение и устанавливает срок для обращения в эту программу», — сообщил Лищина.

Принятие такого законопроекта, по мнению представителя Минюста, сняло бы социальное напряжение и позволило показать Страсбургу, что Украина работает над решением проблемы исполнения судебных решений.

«Законопроект пять раз вносили в повестку дня Верховной Рады, но каждый раз он был в конце списка и до его рассмотрения так и не дошло», — сказал заместитель министра юстиции.

Напомним, ранее Лищина заявлял, что проблема с исполнением решений судов против государства не является уникальным явлением, присущим только Украине. Вместе с тем, по его мнению, Украина уникальна в гротескном масштабе проблемы.

«Мы единственные, кто догадался сделать невыполнение судебных решений законным», — отметил Лищина еще в 2017 году.

Уполномоченный по делам ЕСПЧ добавил, что Украина не просто не выполняла решение суда, но еще в начале 2000-х годов принимала специальные законы, которыми ограничивала возможность реализации этих решений против тех или иных компаний. В то же время, украинское законодательство не предоставляет никакой возможности взыскателю или государственному исполнителю обжаловать такие ограничения.

Кроме этого, Лещина рассказал, что в 2011—2013 годах были приняты сотни тысяч, а по некоторым оценкам, даже миллионы решений по социальным выплатам, которые не выполнялись государством, потому что в бюджете не были предусмотрены расходы на социальные права, установленные в популистских законах.