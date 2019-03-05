В ГПУ опровергают убийство главного свидетеля по делу «бриллиантовых прокуроров», фото: Pikabu

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Застреленный сегодня в Днепровском районе Киева возле метро «Левобережная» водитель «Мерседеса» Сергей Киселев ни был свидетелем по делу так называемых «бриллиантовых прокуроров».

Также он не был заявителем или пострадавшим. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил представитель Генеральной прокуратуры (ГПУ) Андрей Лысенко.

«Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу „бриллиантовых прокуроров“ — неправда!» — отмечает Лысенко.

О якобы причастности погибшего к резонансному уголовному производству сегодня в Фейсбуке заявил бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который в свое время вел следствие по этому делу. По словам Сакварелидзе, именно Киселев, бывший владелец завода ювелирных изделий, в свое время узнал пропавшие из его предприятия бриллианты, найденные при обыске у заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в июле 2015 года. Тогда было найдено 35 пакетов с бриллиантами, в которых находились 65 камней.

Еще один бывший заместитель генпрокурора — Виталий Каско подтвердил изданию «Украинская правда», что Киселев действительно является потерпевшим по делу «бриллиантовых прокуроров» и впоследствии узнал «исчезнувшие» после обысков у него в 2010 году драгоценности. Однако этого ли бизнесмена убили сегодня в Киеве, ему не известно.

Напомним, убийство водителя «Мерседеса» произошло сегодня в 11.15 во дворе дома на улице Флоренции. Убийца подошел к автомобилю и выстрелил в водителя из пистолета.