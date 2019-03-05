Ученые нашли причину появления загадочных зеленых айсбергов (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленый айсберг, фото: Университет Вашингтона

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Ученые нашли объяснение, почему некоторые антарктические айсберги имеют изумрудно-зеленый, а не привычный голубой цвет.

Большинство айсбергов в морской воде выглядят белыми или голубыми, но с начала прошлого века исследователи и моряки сообщали, что видели особые зеленые айсберги вокруг определенных частей Антарктиды, сообщает пресс-служба Университета Вашингтона.

Чистый лед имеет голубой цвет, потому что лед поглощает больше красного света, чем синего.

Тайна появления зеленых айсбергов интересовала исследователей в течение многих десятилетий. Теперь ученые, исследующие лед, подозревают, что айсберги приобретают зеленый цвет из-за оксидов железа в материковой породе Антарктиды, которую ледники перемалывают в порошок, сползая с материка в воду в процессе формирования айсбергов. Эта теория появилась после того, как австралийские исследователи обнаружили большое количество железа в ледовом шельфе Антарктики.

Железо является ключевым питательным веществом для фитопланктона, микроскопических растений, которые формируют основу морской пищевой сети. Но железа во многих районах океана мало.

Если эксперименты подтвердят новую теорию, это означает, что зеленые айсберги переносят драгоценное железо с материка Антарктиды в открытое море и во время своего таяния обеспечивают этим ключевым питательным материалом организмы, которые поддерживают почти все морскую жизнь.

«Это как принимать посылку по почте. Айсберг может перенести это железо далеко в океан, а затем растопить и доставить его фитопланктону, который может использовать его как питательное вещество, — отмечает ведущий автор исследования профессор Стивен Уоррен. — Мы всегда считали, что зеленые айсберги являются просто экзотической изюминкой, но теперь считаем, что они могут быть важными».

Напомним, осенью 2018 года вблизи Антарктиды обнаружили гигантский прямоугольный айсберг.