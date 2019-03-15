Теракты в Новой Зеландии. Фото: zik.ua

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Теракты в Новой Зеландии состоялись сегодня, 15 марта. Помимо расстрелов мусульман во время службы в мечети Аль Нуб Крайстчерча, произошла стрельба в мечети соседнего города Линвуд.

По факту расстрелов в мечетях задержаны четверо злоумышленников: трое мужчин и одна женщина. Одному из задержанных сообщили о подозрении в убийстве, завтра он предстанет перед судом, сообщает The Guardaian.

Согласно сообщениям СМИ, один из задержанных был с поясом смертника, другой — одет в военную форму.

Также сообщается о выстрелах возле больницы, в которую привозили пострадавших. Правоохранители обследовали территорию вокруг мест, где были совершены теракты. Полицейские обнаружили взрывчатки в автомобилях, которые были припаркованы возле мечети.

Сейчас сообщается об увеличении количества погибших в результате терактов. От стрельбы уже умерли 49 человек.

Напомним, сегодня, 15 марта, в двух мечетях Новой Зеландии злоумышленники открыли огонь по мусульманам. Один из них транслировал теракт через камеру Go Pro. Видео с расстрелами обнародовано в сети.