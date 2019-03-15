Теракт в Новой Зеландии: стрелок опубликовал 73-страничный манифест перед атакой (ФОТО)

Брентон Таррант транслировал нападение на мечеть в прямом эфире, фото: Gossip On This

https://racurs.ua/n119428-terakt-v-novoy-zelandii-strelok-opublikoval-73-stranichnyy-manifest-pered-atakoy-foto.html

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Перед тем, как осуществить вчерашнее нападение на мечеть Аль Нур в новозеландском городе Крайстчерче, злоумышленник, идентифицированный как 28-летний австралиец Брентон Таррант, распространил в соцсетях 73-страничный манифест, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий.

Этот манифест был опубликован еще вчера утром, за несколько часов до совершения теракта, сообщает издание The Daily Mail.

В частности, в манифесте указано, что террорист вдохновлялся норвежским массовым убийцей Андерсом Брейвиком, который в июле 2011 года убил 77 человек.

Кроме того, Таррант утверждал, что на его взгляды значительно повлияла террористическая атака в столице Швеции Стокгольме, осуществленная 7 апреля 2017 года. Тогда грузовик наехал на толпу на пешеходной улице Дроттнинггатан. Жертвами этого инцидента стали пять человек, еще 14 получили ранения. Террористом тогда оказался гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который на суде заявил, что целью совершения теракта была поддержка деятельности террористической организации «Исламское государство».

Таррант назвал себя «обычным белым человеком, который родился в Австралии в семье с низким доходом рабочего класса». По его мнению, своими действиями он «обеспечивает будущее его народа».

Сейчас страница Тарранта в Фейсбуке заблокирована.

По последней информации, число жертв в Крайстчерче достигло 49-ти человек.

Напомним, в сети опубликовано видео расстрела мечети, которое Таррант снял на камеру.