Илон Маск презентовал долгожданный электрокар Tesla Model Y. Фото: Autocar

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Racurs.ua

Илон Маск презентовал долгожданный электрокар Tesla Model Y, который держался в полном секрете. Презентация, которая прошла в ночь на 15 марта, является второй за всю истории компании. Илон Маск также рассказал о возможностях нового авто и планах на будущее.

Новый спорткар от Tesla появится на рынке уже осенью 2020 года в разной комплектации. Самая дешевая комплектация, стоимостью около 39 тыс. долл., будет доступна гораздо позже — ее выход на рынок запланировали на весну 2021 года. Об этом сообщает naked-science.

Новый спорткар в базовой (дешевой) комплектации сможет развивать скорость до 193 км/ч, а один заряд позволит преодолеть 402 км. Более дорогие вариации этой модели будут обладать более высокими показателями скорости и дальности.

Так, средний Tesla Model Y обладает самым продолжительным запасом хода на одном заряде — 482 км и может развивать скорость до 209 км/ч. Соответственно с показателями возросла и стоимость машины — 47 тыс. долл.

Полноприводная версия за 51 тыс. долл. оснащена двумя двигателями и в максимальной комплектации (Performance) стоит 60 тыс. долл. У этих вариантов одинаковый запас хода, но разная максимальная скорость и приятный бонус — уменьшается время разгона.

Новая модель обладает функционалом спортивно-утилитарного автомобиля (Sport Utility Vehicle), но в езде показывает себя, скорее, как спорткар.

Формат SUV очень популярен в США и при реализации данного автомобиля Tesla столкнется с большой конкуренцией. Ситуацию несколько осложняет и тот факт, что множество европейских производителей уже начали поставлять в Северную Америку электрокары SUV.

Ранее сообщалось, что компания Infiniti в январе этого года тоже рассекретила внешний вид своего электрического кроссовера QX Inspiration. Новинка выйдет на рынок уже 2021 году.