Ударные дроны Bayraktar испытали в Украине

https://racurs.ua/n119640-udarnye-drony-bayraktar-uspeshno-ispytali-v-ukraine-video.html

Ракурс

Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 (Байрактар), которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно.

Об этом 20 марта сообщил в Фейсбук президент Украины Петр Порошенко, выложив в сеть видео испытаний.

Ударные БПЛА Bayraktar оснащены системой лазерного наведения. Во время тестового полета точность попадания достигла не менее 1 м.

«Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции — у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие. Это замечательный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства», — прокомментировал глава государства испытание ударных дронов.

О поставках ударных беспилотников в январе этого года договорились госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Makina. Стороны подписали соглашение о закупке для украинской армии турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Украина и Турция намерены создать в Запорожье совместное предприятие по производству комплектующих к современной беспилотной технике.

Порошенко после испытаний новых БПЛА сообщил, что приоритетами оснащения ВСУ в 2019 году является завершение разработки и поставки в армию ракетных комплексов «Ольха-М», «Нептун», 155-миллиметровых артсистем «Богдана», реактивных систем залпового огня «Верба-1» и беспилотного разведывательно-ударного комплекса «Сокол».

«Ракурс» сообщал, что 19 марта ВСУ сбили ударный дрон оккупантов на донецком направлении. Сначала беспилотник «заглушили» средствами радиоэлектронной борьбы. Когда он потерял управляемость, украинские военные огнем из стрелкового оружия попали в него и повредили.