Киевлянин спрыгнул с парашютом с 30 этажа и зацепился за фонарный столб. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n119639-v-kieve-parashutist-ekstremal-prygnul-s-30-go-etaja-i-zastryal-na-stolbe-foto.html

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Киевлянин спрыгнул с парашютом с 30 этажа и зацепился за фонарный столб. Инцидент произошел в одном из спальных районов Киева вчера, около 23.00.

Спортсмен-экстремал решил спрыгнуть с парашютом с крыши 30-ти этажного дома на Харьковском шоссе, однако неправильно рассчитал траекторию полета и зацепился за фонарный столб, сообщает «Информатор».

Мужчина повис на столбе и сам не мог выбраться. Для освобождения летчика пришлось вызывать спасателей. Парашютист не пострадал, и после того, как его сняли со столба, самостоятельно ушел домой.

Отмечается, что экстремалом оказался 36-летний мужчина, который занимается парашютным спортом и проживает в Дарницком районе Киева. По словам спортсмена, это не первый его прыжок с парашютом.