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Киевлянин спрыгнул с парашютом с 30 этажа и зацепился за фонарный столб. Фото: YouTube

В Киеве парашютист-экстремал прыгнул с 30-го этажа и застрял на столбе (ФОТО)

20 мар 2019, 11:45
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Киевлянин спрыгнул с парашютом с 30 этажа и зацепился за фонарный столб. Инцидент произошел в одном из спальных районов Киева вчера, около 23.00.

Спортсмен-экстремал решил спрыгнуть с парашютом с крыши 30-ти этажного дома на Харьковском шоссе, однако неправильно рассчитал траекторию полета и зацепился за фонарный столб, сообщает «Информатор».

Мужчина повис на столбе и сам не мог выбраться. Для освобождения летчика пришлось вызывать спасателей. Парашютист не пострадал, и после того, как его сняли со столба, самостоятельно ушел домой.

Отмечается, что экстремалом оказался 36-летний мужчина, который занимается парашютным спортом и проживает в Дарницком районе Киева. По словам спортсмена, это не первый его прыжок с парашютом.

Киевлянин спрыгнул с парашютом с 30 этажа и зацепился за фонарный столб. Фото: kiev.informator.ua


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