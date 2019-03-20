Стрельба в Утрехте: полиция задержала третьего подозреваемого, фото — NOS

https://racurs.ua/n119638-strelba-v-utrehte-policiya-zaderjala-tretego-podozrevaemogo.html

Ракурс

Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в связи со стрельбой в трамвае Утрехта, которая произошла 18 марта.

Спецназ задержал 40-летнего жителя Утрехта вечером 19 марта, сообщает NOS.

Это не первое задержание с тех пор, как полиция 18 марта вычислила главного подозреваемого — 37-летнего Гекмена Таниса.

Во вторник сообщалось, что полиция задержала двух братьев по подозрению в причастности к нападению, позже с них сняли статус подозреваемых и отпустили. Сейчас под стражей находится, кроме Таниса, задержанный накануне житель Утрехта.

На данный момент в списке подозреваемых пока три человека. Полицейские работают с главным подозреваемым Гекменом Танисом, выясняя мотивы его поступка. Правоохранители определяются с квалификацией события, которое привело к смерти трех человек в центре Утрехта. Родственники подозреваемого заявляли, что Танис мог открыть огонь из-за семейной сссоры, в полиции подозревают также террористические мотивы действий выходца из Турции.