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Стрельба в Утрехте: подозреваемых уже трое. Фото: TheWorldNews

Стрельба в Утрехте: полиция арестовала еще двух подозреваемых

19 мар 2019, 10:07
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После стрельбы в Утрехте нидерландская полиция арестовала еще двух человек.

Правоохранители устанавливают их причастность к вооруженному инциденту, который произошел 18 марта. Ранее полиция задержала выходца из Турции Гекмена Таниса. Таким образом, в списке подозреваемых сейчас три человека. Об этом сообщает издание DPA.

Сейчас полицейские работают с главным подозреваемым Гекменом Танисом, выясняют его мотивы. Правоохранители хотят узнать, что стало мотивом преступления стрелка — терроризм или личная вражда. Родственники подозреваемого заявили, что он мог открыть огонь из-за семейного спора.

Ранее сообщается, что нидерландские правоохранители арестовали подозреваемого в стрельбе в Утрехте 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таниса. В прошлом злоумышленник имел проблемы с законом — его подозревали в кражах, покушении на убийство, хулиганстве и изнасиловании.

Напомним, 18 марта в Утрехте (Нидерланды) обстреляли трамвай. Жертвами стрельбы стали три человека, еще пять получили ранения. После теракта полиция ввела уровень усиленной террористической угрозы в провинции Утрехт.


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