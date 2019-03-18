Сегодня утром в Утрехте обстреляли трамвай, фото: CBC

https://racurs.ua/n119547-strelba-v-niderlandah-nazvano-kolichestvo-pogibshih-video.html

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Жертвами устроенной сегодня утром стрельбы по трамваю в голландском городе Утрехте стали три человека. Мэр Утрехта Ян ван Занен сообщал также о девяти раненых, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Впоследствии полиция уточнила, что раненых пятеро, сообщает издание Dagblad Noorden.

Злоумышленника до сих пор не поймали. Полиция не исключает, что преступников могло быть больше чем один.

Из-за инцидента несколько политических партий решили приостановить свою предвыборную кампанию в парламент. Также прекратили забастовку нидерландские полицейские, которые выступали против повышения пенсионного возраста.

«Коллеги возвращаются. Они будут выполнять работу, для которой предназначены, — заявил координатор акции Геррит ван де Камп. — Эта акция сейчас менее важна».

Отмечается, что инцидент в Утрехте имеет все признаки террористического нападения.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью Нидерландов (NCTV) решил объявить наивысший — пятый уровень угрозы для провинции Утрехт. Этот уровень будет сохраняться как минимум до 18.00 по местному времени.

Также появилась информация, что незадолго до стрельбы в Утрехте недалеко от места инцидента был угнан автомобиль «Рено Клио» красного цвета. Впоследствии его нашли недалеко от центра города. Возможно, стрелок использовал эту машину.

Напомним, нидерландская полиция идентифицировала вероятного нападавшего и опубликовала его фото.