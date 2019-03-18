Сегодня было совершено нападение на трамвай в Нидерландах, фото: politie.nl

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Голландская полиция установила личность подозреваемого в устроенной сегодня утром стрельбе по трамваю в городе Утрехт.

Это 37-летний выходец из Турции Гекмен Танис, сообщает пресс-служба полиции Утрехта.

Правоохранители также опубликовали фото предполагаемого нападавшего. Граждан призывают остерегаться Таниса и самостоятельно не приближаться к нему, а также сразу сообщать о его местонахождении полиции.

Нападение на трамвай в Утрехте произошло сегодня около 10.45 по местному времени (11.45 по киевскому времени) на площади 24-го октября. Злоумышленник обстрелял транспортное средство. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере семь человек, также есть неподтвержденная информация об одном погибшем.

Сейчас антитеррористические подразделения проводят мероприятия по задержанию нападавшего. Муниципалитет Утрехта советует жителям оставаться на местах, пока не будет известно больше о ситуации, вероятность повторных нападений не исключается. В местной полиции отмечают, что уровень усиленной террористической угрозы в провинции Утрехт будет сохраняться по крайней мере до 18.00 по местному времени.

Напомним, свидетели сообщали, что злоумышленников было четверо.