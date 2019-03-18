Львовский пограничник застрелен из оружия сослуживца. Иллюстрационное фото: ТСН

https://racurs.ua/n119543-lvovskiy-pogranichnik-zastrelen-iz-orujiya-soslujivca.html

Ракурс

Во Львовской области застрелили военнослужащего из Мостиского пограничного отряда. Раненного военнослужащего пытались доправить в ближайшую больницу, но он скончался во время транспортировки.

По предварительной информации, выстрел был совершен из оружия другого пограничника, который в этом время был в наряде и патрулировал приграничную территорию. Об этом сообщают в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

На данный момент военнослужащего, из оружия которого был совершен смертельный выстрел, задержали для выяснения обстоятельств.

На месте работает оперативная группа. По данному факту руководство ГПСУ собрало ситуативную группу для проведения своего расследования.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Харьковской области убили военного, который проходил службу по контракту. Его насмерть забили трое подростков по заказу знакомой. Девушка заявила, что военнослужащий якобы изнасиловал ее и пообещала исполнителям деньги за его убийство.