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Ракурс
ВСУ сбили вражеский беспилотник

ВСУ сбили вражеский беспилотник, изучавший оборону и систему огня сил ООС (ФОТО)

18 мар 2019, 15:50
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Вооруженные силы Украины сбили вражеский беспилотник, который вблизи Авдеевки изучал оборону и систему огня сил ООС.

О случае, который произошел вблизи Донецка, сообщила 18 марта пресс-служба операции Объединенных сил. Беспилотный аппарат летел над позициями украинских подразделений, чтобы изучить оборонительные позиции и систему огня подразделений ВСУ.

«Противник продолжает осуществлять провокационные действия, чтобы обвинить подразделения операции Объединенных сил в нарушении „весеннего“ перемирия. БПЛА противника уничтожен», — заявили в ООС.

ВСУ сбили вражеский беспилотник

Остатки сбитого беспилотника передали экспертам для изучения и идентификации.

В конце февраля «Ракурс» сообщал, что оружейники из Украины примут участие в разработке нового дрона-бомбардировщика. Этот беспилотник большой дальности разработают украинские конструкторы совместно со специалистами из Южной Кореи и США.

ВСУ сбили вражеский беспилотник

ВСУ сбили вражеский беспилотник, фото — ООС

Источник: Ракурс


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