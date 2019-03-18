ВСУ сбили вражеский беспилотник

https://racurs.ua/n119542-vsu-sbili-vrajeskiy-bespilotnik-izuchavshiy-oboronu-i-sistemu-ognya-sil-oos-foto.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины сбили вражеский беспилотник, который вблизи Авдеевки изучал оборону и систему огня сил ООС.

О случае, который произошел вблизи Донецка, сообщила 18 марта пресс-служба операции Объединенных сил. Беспилотный аппарат летел над позициями украинских подразделений, чтобы изучить оборонительные позиции и систему огня подразделений ВСУ.

«Противник продолжает осуществлять провокационные действия, чтобы обвинить подразделения операции Объединенных сил в нарушении „весеннего“ перемирия. БПЛА противника уничтожен», — заявили в ООС.

Остатки сбитого беспилотника передали экспертам для изучения и идентификации.

В конце февраля «Ракурс» сообщал, что оружейники из Украины примут участие в разработке нового дрона-бомбардировщика. Этот беспилотник большой дальности разработают украинские конструкторы совместно со специалистами из Южной Кореи и США.