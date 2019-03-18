Брентона Таррант обвиняют в совершении двух нападений на мечети в Новой Зеландии, фото: monitor.bg

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Брентон Таррант, обвиняемый в совершении нападения на две мечети в Новой Зеландии 15 марта, приобрел оружие и боеприпасы онлайн.

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал Дэвид Трипл — владелец оружейного магазина, в котором Таррант совершал покупки, сообщает NHK.

По его словам, он сообщил полиции, что Таррант приобрел четыре единицы огнестрельного оружия класса «А» и боеприпасы к нему. Однако Трипл отмечает, что полуавтоматическое оружие военного образца, которею, судя по сообщениям, стрелок применял во время совершения теракта, магазин ему не продавал.

Таррант начал покупать оружие через интернет вскоре после того, как получил лицензию на оружие в ноябре 2017 года. Отмечается, что до конца марта прошлого года он совершил три или четыре покупки.

По словам Трипла, ничего необычного относительно Тарранта тогда не было замечено.

После нападения на мечети премьер-министр Новой Зеландии Джасида Ардерн заявила, что власти страны рассмотрят вопрос законодательного ограничения продажи полуавтоматического оружия. На сегодняшней пресс-конференции Ардерн сообщила, что правительство поддержало внесения соответствующих изменений в законодательство. Более подробно о них сообщат 25 марта — через 10 дней после совершения теракта.

Напомним, Таррант заявил, что отказывается от адвоката и планирует защищать себя в суде самостоятельно.