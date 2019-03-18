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В Турции вспыхнул пожар на химическом заводе. Фото: twitter/SleymanBahelil2

В Турции вспыхнул пожар на химическом заводе (ФОТО, ВИДЕО)

18 мар 2019, 15:15
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В Турции масштабный пожар на трехэтажном заводе в Стамбуле охватил около 10 тыс. кв. м. На место происшествия прибыли более сотник пожарных. На территории завода периодически слышно, как взрываются химические продукты.

Наблюдается сильное задымление из-за горения химикатов, которые выделяют также большое количество тепла и усложняют работу пожарных. Об этом сообщает местное издание haberturk.

Масштабный пожар в Стамбуле. Фото: haberturk

Масштабный пожар начался около 9.30 утра (8.30 по Киеву) в азиатском районе столицы по неизвестной причине. Несколько десятков пожарных бригад со всех районов Стамбула были направлены на место происшествия. Рядом дежурят полиция, медики и кареты «скорой помощи».

Масштабный пожар на заводе в Стамбуле. Фото: cnnturk

По предварительным данным представителей муниципалитета, пострадавших в результате пожара нет, но ситуация на месте очень напряженная.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар на заводе пластиковых изделий в Днепропетровской области охватил площадь около 3 тыс. кв. м. Ликвидацию пожара также сильно усложняло горение пластика.


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