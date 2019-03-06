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Пожар охватил завод пластмассовых изделий в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Пожар на заводе пластмассовых изделий вспыхнул в Днепропетровской области (ФОТО, ВИДЕО)

6 мар 2019, 13:38
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Пожар на заводе пластмассовых изделий в Каменке Днепропетровской области вспыхнул сегодня около 8.35 утра. Огонь охватил производственные ангары предприятия на площади около 3 тыс. кв. м.

Пострадавших в результате пожара нет. На месте работают полсотни пожарных. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Тушение пожара усложняет большое количество пластикового сырья, готовой продукции и оборудования, что заметно увеличивает горючую нагрузку в ангарах. Пожарные организовали подачу воды из реки.

Место пожара. Фото: ГСЧС

Пожар на заводе. Фото: 056

Напомним, в конце января возгорание битума привело к взрыву и пожару на «Днепровском коксохимическом заводе». В результате этого пострадали пять человек.

Источник: Ракурс


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