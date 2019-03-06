Коболев уходит из «Нафтогаза»: Кабмин объявил конкурс на должность главы компании

Андрей Коболев, фото — Деловая столица

https://racurs.ua/n119033-kobolev-uhodit-iz-naftogaza-kabmin-obyavil-konkurs-na-doljnost-glavy-kompanii.html

Racurs.ua

Кабинет министров Украины объявил о начале открытого конкурса на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение было принято правительством на заседании 6 марта.

Конкурс стартует 23 марта — на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании Андрея Коболева. Поиск и отбор кандидатов продлится 30 календарных дней.

На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что действующий контракт нынешнего главы НАК Андрея Коболева и всего состава правления заканчивается 22 марта.

«Мы принимаем решение с 23 марта объявить конкурс на должность главы правления „Нафтогаза“», — заявил Гройсман.

На прошлой неделе наблюдательный совет «Нафтогаза» предложил правительству продлить контракт с Коболевым на нынешних условиях. Глава Кабмина в 2019 году несколько раз выражал недовольство размером зарплаты Коболева и высокими премиями.