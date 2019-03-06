В Узбекистане бросили в тюрьму дочь экс-президента Каримова. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n119026-v-koloniu-otpravili-doch-pervogo-prezidenta-uzbekistana-karimova.html

Racurs.ua

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова на три года отправили в исправительную колонию. В декабре 2017 года Гульнару Каримову осудили за мошенничество, подделку документов и легализацию доходов, полученных преступным путем. Теперь, согласно решению суда, Каримовой заменили наказание: остаток срока она будет отбывать не по месту проживания, а за решеткой.

В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы, но позже наказание изменили — срок заключения уменьшился до 5 лет. Местом отбывания наказания стало место жительства женщины. Однако, по заявлению прокуратуры, в ноябре 2018-го женщина самовольно покинула дом, что и стало причиной ее перевода в колонию. Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Узбекистана.

Помимо упомянутого нарушения, осужденная регулярно использовала средства связи (телефон, интернет) и не возмещала нанесенный ущерб, как ее обязал суд.

По данным следствия, Каримова входила в состав преступной группировки, которая вывела за пределы Узбекистана около 1,4 млрд долл., более 27 млн фунтов стерлингов, 63,5 млн евро и 18,5 млн швейцарских франков.

Дочь бывшего президента Каримова (руководил страной в 1990—2016 годах) была дизайнером, певицей и даже представляла Узбекистан в ООН в Швейцарии.

В 2013 году Каримову начали обвинять в незаконных финансовых операциях. Расследование велось не только на ее родине, но и в США и странах Европы. В тот же год, еще при жизни отца, женщину взяли под домашний арест, а в 2015 году ее впервые приговорили к пяти годам ограничения свободы. Тогда Каримову обвинили в уклонении от уплаты налогов, хищении и вымогательстве.

Напомним, на днях стало известно, что нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзияев призвал правоохранителей страны сбросить лишний вес, чтоб сохранить свои должности.