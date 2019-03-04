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Ракурс
Полицейских в Узбекистане заставляют похудеть, чтобы сохранить работу. Фото: Sputnik Узбекистан - Орбита Sputnik

В Узбекистане полицейских заставляют похудеть, чтобы сохранить работу

4 мар 2019, 16:42
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Полицейских в Узбекистане заставляют похудеть, чтобы сохранить работу. На борьбу с лишним весом сотрудникам Министерства внутренних дел и Министерства обороны выделили около полугода.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что правоохранительным органам страны не нужны сотрудники с избыточным весом, передает «Радио Озодлик».

По словам Мирзияева, тучный сотрудник не сможет ловить преступников, а также лишний вес отрицательно влияет на состояние здоровья.

После выступления президента в некоторых госучреждениях страны к сотрудникам выдвинули требования похудеть и даже раздали инструкции, как это сделать.

Отмечается, что это не первое заявление президента страны о борьбе с лишним весом среди сотрудников силовых учреждений. С подобными заявлениями президент выступал уже в 2018 году.


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