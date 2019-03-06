Дело «Хизб ут-Тахрир»: оккупанты в Крыму продлили арест четырем крымским татарам

Суд оставил крымских татар в СИЗО. Фото: Зеркало недели

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Верховный суд Крыма, который контролируется Москвой, 6 марта продлил арест четырем фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

Крымские татары Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ернес Аметов и Мемет Белялов останутся в СИЗО до апреля. Об этом сообщило общественное объединение «Крымская солидарность» в Facebook.

Пророссийский суд принял решение, что Белялов, Салиев и Асанов останутся в следственном изоляторе до 9 апреля, а арест Аметова продлил до 8 апреля. Правозащитники отметили, что судебные заседания продолжались в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Федеральная служба безопасности РФ провела обыски в помещениях крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Силовики задержали трех местных жителей, впоследствии против них возбудили уголовное дело в связи с якобы причастностью к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Напомним, в декабре 2018 года российский суд огласил приговор трем фигурантам первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Северо-Кавказский окружной военный суд России в Ростове-на-Дону к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Энвера Мамутова, а к девяти годам колонии строгого режима — Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова.