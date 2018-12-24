«Дело Хизб ут-Тахрир»: военный суд в Ростове объявил приговор крымским татарам из Бахчисарая (ВИДЕО)

Дело Хизб ут-Тахрир / Фото: «Крымская солидарность»

https://racurs.ua/n116056-delo-hizb-ut-tahrir-voennyy-sud-v-rostove-obyavil-prigovor-krymskim-tataram-iz-bahchisaraya.html

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Северо-Кавказский окружной военный суд России в Ростове-на-Дону сегодня объявил приговор крымским татарам, которых оккупационные власти аннексированного полуострова называют фигурантами первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает «Крымская солидарность» и журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Энвера Мамутова приговорили к 17-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова — до девяти лет колонии строгого режима.

Сторона защиты сообщила о намерении обжаловать это решение суда.

21 декабря крымские татары выступили в суде с последним словом. Ни один из задержанных ФСБ граждан Украины своей вины не признал. Все фигуранты заявили о «политически мотивированном характере» этого фейкового дела. Российские прокуроры просили назначить обвиняемым наказание в виде заключения на срок от 10-ти до 17-ти лет. Так, для Мамутова прокуроры требовали 17-ти лет, для Меметова — 12,5 лет, для Абильтарова — 10 лет, для Абсеитова — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российский ОМОН провел ряд обысков в домах крымских татар. Тогда были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Россия считает организацию «Хизб ут-Тахрир» террористической.