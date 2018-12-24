«Справа Хізб ут-Тахрір»: військовий суд у Ростові оголосив вирок кримським татарам з Бахчисараю (ВІДЕО)

«Справа Хізб ут-Тахрір» / Фото: «Кримська солідарність»

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Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії у Ростові-на-Дону сьогодні оголосив вирок кримським татарам, яких окупаційна влада анексованого півострова називає фігурантами першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє «Кримська солідарність» та журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Енвера Мамутова засудили до 17-ти років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова — до дев’яти років колонії суворого режиму.

Сторона захисту повідомила про намір оскаржити це рішення суду.

21 грудня кримські татари виступили в суді з останнім словом. Жоден із затриманих ФСБ громадян України своєї провини не визнав. Всі фігуранти заявили про «політично-вмотивований характер» цієї фейкової справи. Російські прокурори просили призначити обвинувачуваним покарання у виді ув’язнення терміном від 10-ти до 17-ти років. Так, для Мамутова прокурори вимагали 17 років, для Меметова — 12,5 років, для Абільтарова — 10 років, для Абсеітова — 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російський ОМОН провів низку обшуків у будинках кримських татар. Тоді були затримані і звинувачені у тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Росія вважає організацію «Хізб ут-Тахрір» терористичною.