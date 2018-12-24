Выборы в ОТО сопровождались фейками в соцсетях и черным пиаром (ФОТО)

Выборы в ОТО / Фото: Высокий замок

https://racurs.ua/n116055-vybory-v-oto-soprovojdalis-feykami-v-socsetyah-i-chernym-piarom-foto.html

Racurs.ua

В воскресенье, 23 декабря года, в 78-ми объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Согласно предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии, около 453 тыс. украинцев могли принять участие в голосовании на 622-х избирательных участках.

В то же время, как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», на Волыни в соцсети Facebook появились страницы фейковых «районных ячеек» партии «Блок Петра Порошенко». Руководство политсилы заявило, что такие страницы являются фейковыми и были созданы неизвестными лицами с целью дискредитации БПП накануне выборов в ОТО. Подобная ситуация наблюдалась на Прикарпатье. В частности, 21 декабря в Facebook на фейковой странице «Калушской районной организации БПП» появилось сообщение о категорическом неприятия действий главы калушского райсовета, который якобы ради победы на выборах в ОТО применяет админресурс и тратит бюджетные средства.

Кроме этого, по состоянию на 22 декабря сообщалось, что первые местные выборы в Черкасской ОТО Днепропетровской области, назначенные на 23 декабря, могут быть сорваны. Об этом «ОПОРА» сообщила со ссылкой на заявление председателя Черкасской территориальной избирательной комиссии. Там в суд поступило два ходатайства от «Оппозиционного блока» с похожими исковыми требованиями о признании противоправным решения об образовании Черкасской избирательной комиссии. Суд принял два противоположных решения. В первом случае удовлетворить, во втором — отказать полностью. 21 декабря Новомосковская комиссия выиграла апелляцию, поэтому Черкасская избирательная комиссия официально была признана правомочной.

Напомним, Блок Петра Порошенко «Солидарность» заявил о лидерстве их кандидатов в 40% общин на выборах в 78-ми ОТО.