Вибори в ОТГ супроводжувалися фейками у соцмережах та чорним піаром (ФОТО)

Вибори в ОТГ / Фото: Високий Замок

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Racurs.ua

У неділю, 23 грудня року, у 78 об'єднаних територіальних громадах в 13 областях України проходили перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. За попередніми підрахунками Центральної виборчої комісії, близько 453 тис. українців могли проголосувати на 622 виборчих дільницях.

Водночас, як повідомляє громадська мережа «ОПОРА», на Волині у соцмережі Facebook з’явилися сторінки фейкових «районних осередків» партії «Блок Петра Порошенка». Керівництво політсили заявило, що такі сторінки є фейковими та створеними невідомими особами задля дискредитації БПП напередодні виборів в ОТГ. Подібна ситуація спостерігалася на Прикарпатті. Зокрема, 21 грудня у Facebook на фейковій сторінці «Калуської районної організації БПП» з’явився допис про категоричне не сприйняття дій голови калуської райради, який начебто заради перемоги на виборах в ОТГ застосовує адмінресурс і витрачає бюджетні кошти.

Окрім цього, станом на 22 грудня повідомлялося, що перші місцеві вибори у Черкаській ОТГ Дніпропетровської області, призначені на 23 грудня, можуть бути зірвані. Про це «ОПОРА» повідомила з посиланням на заяву голови Черкаської територіальної виборчої комісії. Там до суду надійшло два клопотання від «Опозиційного блоку» зі схожими позовними вимогами щодо визнання протиправним рішення про утворення Черкаської виборчої комісії. Суд ухвалив два протилежних рішення. В першому випадку задовольнити, в другому — відмовити повністю. 21 грудня Новомосковська комісія виграла апеляцію, тож, Черкаська виборча комісія офіційно була визнана правомочною.

Нагадаємо, Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявив про лідерство їхніх кандидатів у 40% громад на виборах у 78 новостворених об'єднаних територіальних громадах.