Автомобиль протаранил церковь в США, где 100 человек собрались на рождественскую службу (ФОТО)

Автомобиль протаранил церковь в США / Фото: WSYX ABC 6 у Twitter

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В городе Колумбус в США неизвестный на автомобиле протаранил стену церкви, в результате чего шесть человек получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря, во время воскресной службы.

На момент аварии в церкви собралось около 100 человек. Транспортное средство частично снесло одну стену здания. Люди получили травмы и порезы от осколков витражей, пишет Associated Press.

По словам священника церкви Джея Андерсона, в воскресенье там проходило рождественское служение, где должен был выступать хор со специальным представлением по случаю Рождества.

Полиция пока не идентифицировала личность водителя.

Вместе с тем напомним, что 11 декабря 29-летний местный житель Шериф Шеккат устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. После этого его разыскивали сотни военнослужащих и полицейских с обеих сторон франко-германской границы. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 13 были ранены. 13 декабря полиция ликвидировала стрелка.