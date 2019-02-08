Роскомнадзор и YouTube требуют от журналистов удалить сюжет о преследовании крымских татар (ВИДЕО)

YouTube требует заблокирует контент. Фото: Sostav.ru

https://racurs.ua/n117914-roskomnadzor-i-youtube-trebuut-ot-jurnalistov-udalit-sujet-o-presledovanii-politzakluchennyh-video.html

Racurs.ua

YouTube требует от редакции «Крым.Реалии» удалить со своего канала видеозапись радиопрограммы о преследовании в аннексированном Крыму граждан Украины по обвинению в связи с религиозной организацией «Хизб ут-Тахрир».

Администрация видеохостинга прислала редакции письмо, в котором проинформировала, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проинформировала YouTube о том, что видеозапись о репрессиях в отношении крымских татар нарушает российский закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом 8 февраля сообщает «Крым Реалии».

Учитывая это, YouTube требует от реакции удалить из своего канала видеозапись. В случае отказа «Гугл» заблокирует этот контент. Видео под названием «Куда катится «дело «Хизб ут-Тахрир» было опубликовано на канале «Крым.Реалии» на канале в YouTube в июне 2016 года.

В то же время директор украинского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук призвала YouTube не прислушиваться к требованиям России и не принимать участия в репрессиях крымскотатарского народа. Покальчук отметила, что Эмир-Усеин Куку — правозащитник, который уже три года находится в тюрьме из-за защиты прав крымских татар.

«Его семья продолжает сталкиваться с запугиванием и преследованием со стороны де-факто властей Крыма, и это будет еще одним ударом для них, если YouTube удалит это видео о важной работе Куку и его преследовании», — отметила представитель Amnesty International Украина.

Напомним, в декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд России в Ростове-на-Дону объявил приговор крымским татарам, которых оккупационная власть аннексированного полуострова называет фигурантами первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».