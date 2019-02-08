В Крыму произошла драка с участием людей Кадырова, силовики изъяли оружие / Фото: Facebook

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Racurs.ua

На территории оккупированного города Саки в Крыму подконтрольные России силовики задержали помощника представителя Чечни Мурада Саидова. На «крымскую» встречу представители Чечни прибыли на автомобиле Hummer с московскими номерами. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, заявив, что участники вооруженного конфликта «поддерживали деловые отношения».

Драка произошла в ночь на 6 февраля. В местной полиции о задержании не сообщают. По данным СМИ, на встречу с Саидовым в ресторан «Встреча» приехали десять человек. Они начали избивать предпринимателя чеченского происхождения, пишет «Новая газета».

Помощника постпреда Чечни задержали по подозрению в вымогательстве. В ходе задержания правоохранители нашли пистолеты и ружье, а также патроны. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что оба участника инцидента — чеченцы, длительное время знакомы.

«Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу», — добавил Кадыров.

Напомним, в 2017 году оккупанты Крыма бесплатно отдали Кадырову детский санаторий.