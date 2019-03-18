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Брентон Таррант отказался от адвоката, фото: The National

Теракт в Новой Зеландии: обвиняемый отказался от адвоката и намерен самостоятельно защищать себя в суде

18 мар 2019, 10:25
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Обвиняемый в совершении вооруженных нападений на две мечети в одном из крупнейших городов Новой Зеландии Крайстчерче 28-летний австралиец Брентон Таррант решил отказаться от адвоката.

Он намерен самостоятельно защищать себя в суде, сообщает издание Japantimes.

Об этом заявил дежурный адвокат Ричард Питерс, который представлял Тарранта на предварительном судебном заседании.

Питерс отверг версию, что Таррант может быть признан невменяемым. По его словам, Таррант не похож на человека с умственными недостатками.

«Казалось, он понимает, что происходит», — заявил Питерс.

В настоящее время в новозеландской полиции считают, что Таррант, скорее всего, действовал самостоятельно, но не исключают, что ему могли оказать поддержку.

В целом жертвами нападения на мечети в Крайстчерче стали 50 человек, ещё несколько десятков получили ранения. Жертв могло бы быть значительно больше, если бы террористу не сумел помешать один из прихожан второй мечети, сумевший отвлечь стрелка.

Также, по информации местных СМИ, террористу помешали особенности расположения второй мечети — молившиеся там увидели направляющегося к ним злоумышленника.


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