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Гитарист Дик Дейл умер в возрасте 81 года. Фото: Guitar Player

Умер автор саундтрека к кинофильму «Криминальное чтиво» (ФОТО, ВИДЕО)

18 мар 2019, 10:16
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Умер американский гитарист Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур). В Соединенных Штатах музыканта считают родоначальником популярного в 60-х стиля серф-рок.

Дик Дейл ушел из жизни в возрасте 81 года, причина смерти пока неизвестна. Музыкант получил известность благодаря саундтреку к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» — сингла Misirlou. Об этом сообщает The Guardian.

За свою музыкальную карьеру Дик Дейл выпустил 11 альбомов. Кроме того, он снялся в сериалах, художественных фильмах и ток-шоу. Так, Дейл в свое время сыграл роль камео в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз 90210» и художественном фильме «Американский вампир».

Ушел из жизни музыкант Дик Дейл. Фото: The Guardian

В США умер гитарист Дик Дейл. Фото: The Guardian

Напомним, 9 марта в собственном доме на 85-м году жизни скончался американский актер Джед Алан. Актер сыграл в двух десятках сериалов, но работой, которая принесла ему широкую популярность можно назвать роль в сериале «Санта-Барбара».


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