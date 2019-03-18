Гитарист Дик Дейл умер в возрасте 81 года. Фото: Guitar Player

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Ракурс

Умер американский гитарист Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур). В Соединенных Штатах музыканта считают родоначальником популярного в 60-х стиля серф-рок.

Дик Дейл ушел из жизни в возрасте 81 года, причина смерти пока неизвестна. Музыкант получил известность благодаря саундтреку к фильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» — сингла Misirlou. Об этом сообщает The Guardian.

За свою музыкальную карьеру Дик Дейл выпустил 11 альбомов. Кроме того, он снялся в сериалах, художественных фильмах и ток-шоу. Так, Дейл в свое время сыграл роль камео в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз 90210» и художественном фильме «Американский вампир».

Напомним, 9 марта в собственном доме на 85-м году жизни скончался американский актер Джед Алан. Актер сыграл в двух десятках сериалов, но работой, которая принесла ему широкую популярность можно назвать роль в сериале «Санта-Барбара».