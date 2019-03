Умер актер Джед Алан, который прославился благодаря роли СиСи Кэпвела в сериале «Санта-Барбара».

Джед Алан умер вчера, 9 марта, в своем доме в окружении родных и близких, сообщают bykvu.com.

На момент смерти Джеду Алану было 84 года.

Хотя актер сыграл в двух десятках сериалов, работой, которая принесла ему широкую известность можно назвать роль в сериале «Санта-Барбара». В популярной мелодраме он сыграл отца Идена — СиСи Кэпвела.

Также актер снимался в «Беверли-Хиллз 90210», «Лэсси», «Коломбо», «CSI: Майами» и других сериалах.

На новость о смерти уже отреагировали пользователи соцсетей и коллеги акетра. Они выражают соболезнования родным и близким.

SANTA BARBARA’s finale in 1993 was the worst day of my teen life! It was the best soap of all time and I watched every day after school for 7+ years thanks to the VCR, but I ditched school to watch the finale live. This was Jed and Judith’s (CC & Sophia’s) final scene. #JedAllanpic.twitter.com/NFveEslXTi