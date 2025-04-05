Власти США ошибочно разослали украинцам письма о выдворении из страны

https://racurs.ua/n205341-vlasti-ssha-oshibochno-razoslali-ukraincam-pisma-o-vydvorenii-iz-strany.html

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Кілька українців, які виїхали до США за гуманітарною програмою у зв’язку війною, отримали електронні листи з вимогою покинути країну.

Однак згодом з’ясувалося, що листи їм надіслали помилково, повідомляє Reuters.

У листі українцям повідомляли, що їхній статус анулювали та що вони мають 7 днів, щоб залишити країну, інакше «федеральний уряд вас знайде».

Якщо ви негайно не залишите Сполучені Штати, ви можете стати об'єктом дій правоохоронних органів, які призведуть до вашої депортації з країни. Повторюємо, DHS скасовує ваш гуманітарний дозвіл на перебування. Не намагайтеся залишатися в США, — йшлося в листі.

Однак у п’ятницю речник Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) заявив, що електронного листа було надіслано помилково, і що гуманітарна програма для українців, створена після російського вторгнення в цю країну у 2022 році, не була припинена.

Видання додає, що невідомо, скільки українців отримали такий електронний лист. Однак одна з них розповіла журналістам, що «не могла нормально дихати й безконтрольно плакала», коли прочитала його. За її словами, торік у серпні вона продовжила на два роки свій імміграційний статус, а тому безрезультатно намагалася зрозуміти, чому її висилають із країни.

Нагадаємо, наприкінці січня, після антиіммігрантського указу президента Дональда Трампа США призупинили приймання заявок від українців на притулок за програмою Uniting for Ukraine. Ця програма давала змогу отримати притулок у США терміном на два роки, а також право працювати, навчатися, мати медичне страхування та інші права протягом цих двох років.

Трамп 6 березня підтвердив, що планує розглянути питання про подальше збереження або скасування правового статусу для українців у Сполучених Штатах, які виїхали з України через війну.

За інформацією ООН, у США налічується близько 200 тисяч українських біженців. Ще 6,3 мільйона українських біженців проживають у Європі.