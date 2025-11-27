Дональд Трамп, фото: «Википедия»

У Вашингтоні неподалік входу на станцію метро Farragut West, що за кілька кварталів від Білого дому, вчора, 26 листопада, стався збройний напад, внаслідок якого було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США.

Після стрілянини була інформація, що обидва нацгвардійці загинули, проте згодом директор ФБР Кеш Патель спростував ці заяви. За його словами, вони поранені і перебувають у критичному стані. Про це повідомляє CBS News.

Згодом стрілка було ідентифіковано як 29-річного громадянина Афганістану Рахманулла Лаканвал, який в’їхав до США у вересні 2021 року — через місяць після виведення американських військ з цієї країни. Правоохоронні органи заявили, що він, як вважається, діяв сам. Підозрюваного вже затримано.

Президент США Дональд Трамп заявив, що статус усіх афганських мігрантів, які були прийняті за часів президентства його попередника на цій посаді Джо Байдена, буде переглянуто.

Ми не збираємося миритися з подібними нападами на правопорядок з боку людей, які навіть не повинні бути в нашій країні, — наголосив Трамп. — Тепер ми повинні перевірити кожного окремого іноземця, який увійшов до нашої країни з Афганістану за часів Байдена. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити висилання будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не має тут бути, або приносити користь нашій країні.

Американська Служба громадянства та імміграції (USCIS) оголосила, що вводить на невизначений термін паузу в обробці всіх імміграційних заяв, поданих громадянами Афганістану.

Варто додати, що кілька днів тому до рук CBS News потрапила внутрішня записка федерального уряду, датована 21 листопада, в якій говориться, що адміністрація Трампа наказала імміграційним службовцям переглянути справи всіх біженців, прийнятих за часів Байдена.

У документі директор USCIS США Джозеф Едлоу доручив офіційним особам агентства розслідувати справи біженців, які в’їхали в США в період з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року, і, можливо, повторно опитати їх.

За даними федеральної статистики, з лютого 2021 року по січень 2025 року до США прибуло близько 233 тис. біженців.

