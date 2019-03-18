Убийство контрактника в Харьковской области заказала его знакомая. Иллюстрационное фото: politeka

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Ракурс

Жестокое убийство контрактника в Харьковской области заказала его 22-летняя знакомая. Военнослужащего забили насмерть трое несовершеннолетних 15-ти, 18-ти и 16-и лет. Всех четверых (исполнителей и заказчицу) правоохранители задержали 17 марта.

Тело военнослужащего, который служил по контракту, обнаружили около кладбища в поселке Калугино-Башкировка 16 марта около 16.10. Судмедэксперты зафиксировали кровоподтеки на грудной клетке погибшего и множество колото-резанных ранений рук и шеи. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

Установлено, что во время совместного распития спиртного девушка рассказала подросткам, что военнослужащий якобы изнасиловал ее. Она также сообщила, что у военного на банковской карте есть много денег, которые обещала в качестве награды за его убийство.

Подростки предложили мужчине пойти с ними в лес, где избили его и несколько раз ранили ножом, в результате чего он скончался. Все личные вещи и одежду военнослужащего подростки забрали и сожгли. Для подтверждения факта убийства подозреваемые показали заказчице видео произошедшего.

Погибший мужчина был уроженцем Луганской области и проходил службу по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде в Чугуеве Харьковской области. 13 марта он не явился по месту несения службы, после чего начались его поиски.

Правоохранители открыли уголовное производство согласно ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает пожизненное лишение свободы.

Накануне «Ракурс» сообщал, что тело погибшего военнослужащего нашли в лесополосе возле воинской части на Харьковщине.