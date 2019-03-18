Уже выданные визы также могут аннулировать, фото: John Mason

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В нижнюю палату Конгресса США внесен законопроект, который предусматривает запрет на въезд в страну лицам, сотрудничающим с режимом Мадуро. Под запрет могут попасть граждане РФ и других стран, которые,

по данным Государственного департамента или министерства внутренних дел США, действуют или действовали в прошлом в интересах России в поддержку сил безопасности Венесуэлы.

Автором законопроекта является представитель Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, сообщает издание Meduza.

Законопроект также предусматривает аннулирование уже выданных виз.

В тексте законопроекта отмечается увеличение присутствия Росси в Западном полушарии, что вызывает беспокойство, США и их союзников. В частности, упоминается о недавней переправке Россией в Венесуэлу двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также о предоставлении кредитов венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Напомним, Мадуро недавно призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку. По информации СМИ, он хочет уволить подконтрольных ему министров из-за политического кризиса и фактического двоевластия, сложившегося в стране. Ряд стран, в том числе США, признали главой Венесуэлы лидера оппозиционного к Мадуро парламента Хуана Гуайдо. В то же время Россия продолжает поддерживать Мадуро.