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Президент Венесуэлы Мадуро запланировал заменить правительство. Фото: Хабар 24

Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

18 мар 2019, 08:56
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Правительство Венесуэлы призвал уйти в отставку президент страны Николас Мадуро.

Глава Венесуэлы запланировал проведение полной реструктуризации Кабинета министров ради «защиты Родины Боливара и Чавеса». Об этом вице-президент Венесуэлы Делси Родригес написала на собственной странице в Twitter, сообщает 18 марта DW.

Сейчас Мадуро пока официально не заявлял об отставке Кабмина. Глава страны хочет уволить подконтрольных ему министров из-за глубокого политического кризиса в стране и фактического двоевластия.

Как известно, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, отдельные страны Евросоюза и часть Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуйдо. С 16 марта лидер оппозиционных сил путешествует страной, проводит митинги и мобилизует граждан, которые являются противниками власти Мадуро. В городе Валенсия, он объявил о начале «борьбы, которая завершится маршем на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе».

Напомним, в Вашингтоне заявили, что США начинают формировать коалицию государств, чтобы устранить Николаса Мадуро от власти в Венесуэле. При этом американские чиновники хочу, что передача власти оппозиционеру Хуана Гуйдо произошла мирно.


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