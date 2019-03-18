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Канадские инструкторы продолжат работу в Украине. Фото: RT

Канада решила продолжить военную учебную миссию в Украине — Reuters

18 мар 2019, 08:27
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Канада продолжит обучать украинских силовиков. Оттава одобрила продление военной миссии в составе 200 человек в Украине.

Канадские солдаты останутся в Украине на более длительное время, чем предполагалось ранее. Власти союзной для Украины страны учли сохраненную напряженность в отношениях между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По информации источника, Канада не будет отправлять дополнительных тренеров. Военные, прибывшие в Украину в 2015 году, должны были вернуться в конце этого месяца.

Как известно, комитет по обороне Палаты общин парламента Канады в декабре 2018 года рекомендовал властям страны продолжить миссию. В Минобороны Канады заявляли, что их инструкторы обучили более 10 тыс. украинских силовиков.

Напомним, весной 2018 года Украина и Канада заключили техническое соглашение о военном сотрудничестве. Документом предусматривается подготовка личного состава и проведения языковых курсов.


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